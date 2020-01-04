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14:03   4 Января 2020
Россия

В Госдуме назвали Facebook и Youtube инструментами антироссийской пропаганды

В Госдуме назвали Facebook и Youtube инструментами антироссийской пропаганды

В Министерстве иностранных дел РФ появился департамент, который отвечает за работу в сфере международной информационной безопасности. Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал свою точку зрения о своевременности создания такого подразделения, сообщает издание «Политэксперт».

Соединенные Штаты Америки ведут против России активную информационную войну. Во всевозможных изданиях, в том числе и тех, которые печатаются и выпускаются в РФ, появляются недостоверные и поверхностные сведения о происходящих событиях. Нередко публикуются и откровенные «вбросы», которые не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Большое количество недостоверной информации и выпадов в сторону России можно найти в социальной сети Facebook и видеохостинге YouTube. В МИД РФ и Госдуме считают, что в случаях распространения неправдивых сведений Россия должна предпринимать адекватные меры. Для этого были созданы Комиссия по вопросу иностранного вмешательства в дела РФ и департамент МИД РФ, который занимается работой в сфере международной информационной безопасности.

В Госдуме назвали Facebook и Youtube инструментами антироссийской пропаганды

По мнению депутата Госдумы РФ Евгения Федорова, Россия стала трезво оценивать происходящие в мире события, а подобные ведомства позволят стране отвечать на развернутую против РФ информационную кампанию.

«Видеохостинг (YouTube) является иностранной компанией, блокирующей контент на территории РФ исключительно по политическим соображениям. То же самое касается Facebook. Кого хочу – блокирую, кого не хочу – не блокирую. Другими словами, в стране ведется четкая пропаганда в антироссийских интересах. А это нуждается в оценке и реакции со стороны Москвы», — заявил Федоров.

Во время проведения летом 2019 года незаконных митингов в Москве, видеохостинг YouTube активно использовался Западом для выкладывания видеороликов, которые дестабилизировали ситуацию, а также служили усилением протестных настроений среди толпы. Администраторы YouTube ограничивали ведение прямых эфиров тем блогерам, которые с «неправильной» точки зрения освещали происходящее.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #интернет #запад #facebook #информация #youtube

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