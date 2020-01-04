Роухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.

«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет» — подчеркнул Роухани.

На встрече с семьей погибшего генерала он подчеркнул, что глава спецподразделения КСИР, отвечавший за военные операции за рубежом, служил безопасности не только страны, но и всего ближневосточного региона.

Роухани также назвал Сулеймани исключительно талантливым политиком и стратегом, и подчеркнул, что восполнить его потерю непросто.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Удар был совершен по приказу Дональда Трампа, который назвал генерала «террористом номер один в мире».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.