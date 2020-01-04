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Президент Ирана назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

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13:23   4 Января 2020
Весь мир

Президент Ирана назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Президент Ирана назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.

«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет» — подчеркнул Роухани.

На встрече с семьей погибшего генерала он подчеркнул, что глава спецподразделения КСИР, отвечавший за военные операции за рубежом, служил безопасности не только страны, но и всего ближневосточного региона.

Роухани также назвал Сулеймани исключительно талантливым политиком и стратегом, и подчеркнул, что восполнить его потерю непросто.

Роухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Удар был совершен по приказу Дональда Трампа, который назвал генерала «террористом номер один в мире».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #роухани #сулеймани

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