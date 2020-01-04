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12:56   4 Января 2020
Россия

Росстандарт опубликовал список заправок с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список заправок с некачественным топливом

Росстандарт на своем официальном сайте опубликовал список автозаправочных станций, которые торгуют некачественным топливом. Факты фальсификации были выявлены в 2019 году.

«Росстандарт в рамках информационного проекта «Топливо без обмана» публикует перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях», — говорится в сообщении.

В список станций с опасным топливом попали 157 АЗС. По информации Росстандарта, больше всего некачественного топлива в ЮФО и ЦФО – 33 заправки с фальсифицированным топливом. В СФО – 32. Наименьшее количество автозаправочных станций с некачественным топливом в ПФО (всего 12 заправок) и СЗФО – четыре заправки.

Представители Росстандарта рекомендуют автомобилистам ознакомиться с представленным списком. Учитывать данную информацию следует как при небольших поездках, так и при долгосрочных путешествиях на автомобиле.  

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Автор: Роман Самойлов
#россия #бензин #топливо #азс #росстандарт #фальсификация #заправки

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