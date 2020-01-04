Политолог уверен, что США потерпят поражение в войне против Ирана

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны. В ночь на 3 января в Багдаде американские военные убили Сулеймани. Проведение операции подтвердили в Пентагоне: приказ о ликвидации иранского генерала отдал президент Соединенных штатов Дональд Трамп.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», — заявил Тахт-Раванчи, добавив, что Тегеран не может «просто закрыть глаза на то, что произошло», и заявил, что «месть будет суровой».

Политолог Маис Курбанов считает, что Иран тщательно обдумает дальнейшие ответные действия. Своим мнением эксперт поделился с «Политикой Сегодня».

«Иран никогда не делает поспешные действия. Иранцы, будут хорошо изучать обстановку и после будут действовать. Естественно, у Ирана очень много рычагов давления на США. Еще у Ирана существуют давно разработанные операции. Они будут бить там, где США даже не подозревают», — говорит политолог.

Или будут бить так, что США окажутся в беспомощном положении.

Курбанов уверен, что молчание Тегерана – это лишь затишье перед бурей. А Штаты в дальнейшем «погубит их самонадеянность».

«Вьетнам, Афганистан и Йемен доказали, что побеждает не тот, у кого много оружия, а тот кто отважно воюет. Тем более Иран, после исламской революции с 1979 года, 10-ти лет войны с Ираком, участия в "Хезболле", "Хамасе", Сирии и Йемене, все время находится в военном положении. У Ирана колоссальный опыт, как вести войны против своих врагов. И так как Иран находится на своей территории, в отличие от США, поражение для них невозможно», — уверяет Курбанов.

Агентство Bloomberg рассказало о подготовке убийства Сулеймани. Смерть генерала стала якобы местью за нападение на базу США в Ираке, в результате которой погиб один американский контрактник. После инцидента глава США отдал приказ начать подготовку ракетного удара. Посвящать в операцию других сотрудников Белого дома администрация не стала.

План операции проработали помощник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Обсуждали авиадудар по закрытым каналам аудиосвязи.

Трамп принял решение нанести удар после донесения разведки о том, что Сулеймани находится в аэропорту Багдада: разработчики операции точно знали время прилета генерала и его маршрут.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Российское Министерство обороны также отреагировало на убийство американцами Сулеймани. В ведомстве заявили, что генерал был грамотным военным руководителем и обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием на Ближнем Востоке.

«Его (Сулеймани) личные заслуги в борьбе с ИГ* на территории Сирии неоспоримы», — подчеркнули в ведомстве.

Именно под прямым руководством Касима Сулеймани еще до того, как Штаты создали так называемую «международную коалицию», в Сирии и Ираке было организовано вооруженное сопротивление террористическим группировками ИГ* и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ).

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