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12:54   4 Января 2020
Россия

Путин подписал указ о подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге

Путин подписал указ о подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады, которую в 2023 году пример  Екатеринбург. Документ появился на интернет-портале правовой информации в субботу, 4 января.

Правительство РФ поможет правительству Свердловской области с подготовкой, отмечается в указе. Также поддержку получит общественная организация «Российский студенческий спортсоюз, которая готовится провести Универсиаду.

Кроме того,  Путин поручил кабмину содействовать в освещении в государственных СМИ подготовки и проведения студенческих спортивных игр.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#универсиада

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