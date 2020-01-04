Засуха в Зимбабве грозит беспрецедентным голодом в стране

Южноафриканская радиостанция SABC сообщает, что продолжительная засуха в Зимбабве привела к крупной потере урожая. В стране усиливаются опасения по поводу наступления беспрецедентного за все последние годы голода.

Нынешний сезон дождей не принес необходимого количества влаги, почти на всей территории страны стоит сухая и жаркая погода. Главным продуктом жителей Зимбабве является кукуруза, ее потери составляют 50% по сравнению с 2018 годом. Ежегодные потребности Зимбабве в кукурузе составляют более двух миллионов тонн, заявляют власти.

В начале этого года число населения, которое ощущает сильную нехватку продовольствия, составляет почти 8 миллионов человек. Это почти половина от общей численности страны.

В августе 2019 года Всемирная продовольственная программа (ВПП), работающая в рамках ООН, начала раздачу продуктов питания наиболее нуждающимся жителям Зимбабве. В ближайшее время, помощь в обеспечении едой потребуется 4,1 миллиона зимбабвийцев, заявил заместитель ВПП в Зимбабве Нильс Бальцер.

«Мы ожидаем, что пик голода придется на февраль — март текущего года», — отметил Бальцер.

В следствие нехватки продовольствия, растут цены на продукты. Так, за последние полгода цена за одну буханку хлеба в Зимбабве выросла в 20 раз. Власти страны, которые оказывают финансовую помощь беднейшим слоям населения, из-за нехватки валюты вынуждены оказывать поддержку продовольствием, что влечет за собой проблемы со сбором и доставкой продуктов.

«Учитывая сложность создавшейся ситуации, правительство рассматривает возможность добавить в список субсидированных товаров хлеб, соль, мыло и растительное масло», — заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Глава Зимбабве сообщил, что власти будут аннулировать лицензию продовольственным магазинам, которые чрезмерно завышают цену на продукты. Мнангагва также заявил, что страна закупит крупные партии кукурузы у Мексики, Украины и ЮАР.