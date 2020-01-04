Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей. Таковы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Фильм вышел на экраны 25 декабря. В день премьеры лента собрала 46,3 миллиона рублей, в первые выходные — 303 миллиона, а во вторые — 494 миллионов. Всего сборы российской комедии составили 1,013 миллиарда рублей.

По данным системы, «Холоп» показывают в 1811 кинотеатрах. Всего они провели 26 тысяч сеансов.

Сюжет фильма вращается вокруг Гриши, сына олигарха. Молодой человек едва не попадает за решетку. Чтобы перевоспитать его, отец Гриши и знакомый психолог подстраивают аварию, после которой он оказывается в деревне, где воссоздается атмосфера XIX века. Нанятые актеры убеждают Гришу в том, что он перенесся в прошлое.

Главную роль в «Холопе» сыграл сербский и российский актер Милош Бикович. В фильме снимались также Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие.