После убийства Сулеймани Федерация футбола США отменила сборы команды в Катаре

На фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке Федерация футбола США приняла решение отменить проведение тренировочного сбора национальной команды в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола США.

В Катаре с 5 января должны были состояться 20-дневные сборы. Федерация футбола США ищет другие площадки для проведения тренировок.

«В связи с развитием событий в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар, где в январе должны были состояться тренировочные сборы. Мы вместе с Футбольной ассоциацией Катара ищем способ позволить нашей команде в ближайшем будущем использовать предлагаемое Катаром оснащение мирового уровня и испытать на себе гостеприимство», — заявили в ведомстве.

В этом году Катар принимает клубный чемпионат мира – ежегодный турнир, в котором принимают участие сильнейшие мужские команды каждой из шести континентальных конфедераций ФИФА. В 2022 году в Катаре также состоится чемпионат мира среди национальных команд.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.