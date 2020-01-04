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12:03   4 Января 2020
Россия

Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится матча-реванша

Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится матча-реванша

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не хочет матча-реванша с ним из-за страха проиграть. По его словам, в последнем бою с Нурмагомедовым он выигрывал, пока не попался на удушающий прием.

«Этот мужик дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть.», — заявил Маггрегор.

Экс-чемпион заявил, что «реваша хотят все», в том числе глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Боец подчеркнул, что «очень ждет» встречи с Нурмагомедовым.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Россиянин защитил пояс чемпиона в легком весе, победив ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. После этого Макгрегор не провел ни одного официального поединка.

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Автор: Арсений Аскольский
#нурмагомедов #макгрегор

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