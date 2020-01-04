Ставропольский край планирует увеличить турпоток на 8%

Ставропольский край в этом году планирует принять на лечение и отдых 1 миллион 730 тысяч человек. Об этом заявили в Министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

«В 2020 Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1 миллион 730 тысяч человек. Численность отдыхающих в крае за 2019 год составила 1 миллион 600 тысяч человек, на Кавминводах — 1 миллион 200 тысяч человек», — сообщили в министерстве.

Таким образом, число отдыхающих в 2020 году возрастет на 8%. По информации Министерства туризма края, за 2019 год турпоток на Кавминводах увеличился на 8%. Ставрополье ежегодно посещают порядка 70 тысяч иностранных граждан, что составляет 5% от общего туристического потока края.

Около 15 тысяч человек прибывают в Ставропольский край из Греции, Германии, Китая, Турции, США, Франции, Израиля, Италии и Великобритании. Остальной поток туристов приходит из стран СНГ и Балтии.

Ставропольский край может похвастаться стабильным ежегодным ростом туристического потока. Растет благоустройство городов-курортов, большое развитие получил событийный туризм. В 2020 году власти региона запланировали 400 мероприятий для отдыхающих.