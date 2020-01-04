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Врач посоветовал регулярно бегать в парке, чтобы избавиться от стресса

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11:41   4 Января 2020
Россия

Врач посоветовал регулярно бегать в парке, чтобы избавиться от стресса

Врач посоветовал регулярно бегать в парке, чтобы избавиться от стресса

Пробежки по парку зимой помогают эффективно бороться со стрессом. Об этом заявил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине московского департамента здравоохранения Игорь Иусов.

По его словам, в солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D. Специалист отметил, что бег укрепляет иммунитет и способствует профилактике простуды. Такой вид нагрузок повышает уровень серотонина и адреналина в крови

«Контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение», — цитирует Иусова агентство «Москва».

Специалист предостерег, что слишком частые или изнурительные тренировки могут спровоцировать усталость и подавленность.

Ранее врач-нарколог рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и назвал безопасную дозу спиртного для организма.

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Автор: Арсений Аскольский
#бег

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