Новосибирцы выберут имя для нового экспоната краеведческого музея

Пресс-служба Новосибирского краеведческого музея сообщает, что музей приобрел у частного коллекционера скелет самца шерстистого мамонта. Новый экспонат разместят рядом с известной Матильдой – скелетом самки мамонта, а имя для него выберут жители Новосибирска.

«Этот скелет мамонта-самца — долгожданное приобретение для музея. Переговоры о его покупке велись последние несколько лет. <…> Он уникален тем, что это полный скелет взрослой особи, все кости подлинные и принадлежат одному животному», — сообщили в пресс-службе.

Матильда – это первый скелет мамонта, который был найден в Западной Сибири. Возраст скелета оценивается в 20 тысяч лет. Возраст нового купленного экспоната – вдвое больше.

Высота скелета самца шерстистого мамонта составляет 3,5 метра. Он был найден девять лет назад в Чановском районе Новосибирской области недалеко от деревни Осинцево.

В пресс-службе музея заявили, что Матильда является очень редким экспонатом, поскольку скелетов, сохранившихся в таком хорошем состоянии, очень мало. Чтобы поместить в один зал Матильду и ее нового «партнера» необходимо будет провести реконструкцию палеонтологического зала.

В 2020 году в социальных сетях музей объявит конкурс на лучшее имя для нового экспоната.