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После убийства Сулеймани Федерация футбола США отменила сборы команды в Катаре

 Bloomberg раскрыл детали подготовки убийства генерала Сулеймани

Bloomberg раскрыл детали подготовки убийства генерала Сулеймани
11:14   4 Января 2020
Весь мир

Bloomberg раскрыл детали подготовки убийства генерала Сулеймани

Bloomberg раскрыл детали подготовки убийства генерала Сулеймани

Американский лидер Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 4 января.

Отмечается, что жертвой нападения стал один американский контрактник. После этого Трамп поручил советникам начать разработку ракетного удара. Этим занимались помощник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Издание утверждает, что авиаудар обсуждался по защищенным каналам связи, другие сотрудники Белого дома о нем не знали.

Один из источников рассказал, что напрямую за Сулеймани не следили. Решение об ударе президент США принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. По информации двух других источников, Белый дом точно знал время его прилета в Багдад и отслеживал его маршрут.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада в ночь на 3 января. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Трамп назвал генерала «террористом номер один в мире».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #сулеймани

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