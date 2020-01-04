Bloomberg раскрыл детали подготовки убийства генерала Сулеймани

Американский лидер Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 4 января.

Отмечается, что жертвой нападения стал один американский контрактник. После этого Трамп поручил советникам начать разработку ракетного удара. Этим занимались помощник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Издание утверждает, что авиаудар обсуждался по защищенным каналам связи, другие сотрудники Белого дома о нем не знали.

Один из источников рассказал, что напрямую за Сулеймани не следили. Решение об ударе президент США принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. По информации двух других источников, Белый дом точно знал время его прилета в Багдад и отслеживал его маршрут.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада в ночь на 3 января. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Трамп назвал генерала «террористом номер один в мире».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция.