В WADA назвали размер взноса России в бюджет организации в 2020 году

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что сумма обязательного взноса России в бюджет организации в 2020 году составит более одного миллиона долларов.

«Размер взноса России в 2020 году составит 1 015 977 долларов», — сообщили в пресс-службе.

Сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается с каждым годом примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила 946 747 долларов.

Самые большие взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства в прошлом году внесли США (2 513 651 долларов) и Япония (1 666 112 долларов).

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) установил ряд санкций в отношении российского спорта. Спортсменам запрещено в течение четырех лет участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях и Олимпиадах под своим флагом и гимном, а России запрещено проводить на своей территории крупные спортивные мероприятия.

В соответствие с санкциями, Россия не может подать заявки на проведение таких крупных соревнований, как Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.