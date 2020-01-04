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10:46   4 Января 2020
Ближнее зарубежье

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

После срабатывания автоматической системы защиты на Южно-Украинской атомной электростанции был отключен третий энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», являющаяся оператором станции.

Информация о причине срабатывания защиты в данный момент отсутствует. В «Энергоатоме» заявили, что радиационный фон в районе АЭС находится в норме. В настоящее время работают два энергоблока атомной электростанции.

Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области Украины. Суммарная мощность трех энергоблоков составляет 3000 МВт.

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Автор: Роман Самойлов
#украина #аэс #защита #радиация #энергоблок

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