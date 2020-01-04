На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая система защиты

После срабатывания автоматической системы защиты на Южно-Украинской атомной электростанции был отключен третий энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», являющаяся оператором станции.

Информация о причине срабатывания защиты в данный момент отсутствует. В «Энергоатоме» заявили, что радиационный фон в районе АЭС находится в норме. В настоящее время работают два энергоблока атомной электростанции.

Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области Украины. Суммарная мощность трех энергоблоков составляет 3000 МВт.