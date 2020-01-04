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10:51   4 Января 2020
Весь мир

Туристы в Амстердаме начали платить дополнительный ежедневный налог

Туристы в Амстердаме начали платить дополнительный ежедневный налог

Туристический налог вступил в силу в Амстердаме с 1 января 2020 года. Теперь за каждую ночь пребывания в нидерландской столице придется заплатить три евро дополнительно. Любители кэмпинга заплатят по одному евро за ночь.

Об этом сообщается на сайте города в субботу, 4 января. Налог вводят дополнительно к уже имеющемуся сбору, который составляет 7% от общего счета за проживание. Кроме того, путешественники обязаны платить повышенную таксу за аренду квартир через Airbnb. Сбор за аренду жилья типа постель и завтрак составит 10%.

Таким образом, налог для туристов в Амстердаме станет самым высоким в Европе. По данным The Telegraph, в столице Нидерландов постоянно проживает около 1,1 миллиона человек. При этом за год страну посещают более 17 миллионов туристов.

Местные власти пытаются справиться с потоком гостей. Вместо продвижения туризма, они занимаются менеджментом турпотока.

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Автор: Арсений Аскольский
#амстердам

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