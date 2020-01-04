Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Остров Кильдин очистят от мусора и металлолома силами Северного флота

Остров Кильдин очистят от мусора и металлолома силами Северного флота

 ВДВ начнут перевооружение на новые системы связи в следующем году

ВДВ начнут перевооружение на новые системы связи в следующем году
В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

 Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину
Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с пожарами

Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с пожарами

 Кадыров отреагировал на убийство военными США генерала Сулеймани

Кадыров отреагировал на убийство военными США генерала Сулеймани
Остров Кильдин очистят от мусора и металлолома силами Северного флота

Остров Кильдин очистят от мусора и металлолома силами Северного флота

 ВДВ начнут перевооружение на новые системы связи в следующем году

ВДВ начнут перевооружение на новые системы связи в следующем году
В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

 Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину
Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с пожарами

Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с пожарами

 Кадыров отреагировал на убийство военными США генерала Сулеймани

Кадыров отреагировал на убийство военными США генерала Сулеймани
10:26   4 Января 2020
Россия

Остров Кильдин очистят от мусора и металлолома силами Северного флота

Остров Кильдин очистят от мусора и металлолома силами Северного флота

Остров Кильдин в Баренцовом море будет полностью очищен от мусора и металлолома силами экологического взвода Северного флота в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«В советские годы на острове дислоцировались воинские части и даже действовал аэродром», — отметили на флоте.

Пресс-служба Северного флота заявила, что остров Кильдин имеет уникальную экосистему – некоторые виды фауны и флоры встречаются исключительно в этом месте. Ранее очистку острова от мусора проводили военные разнородных сил и частей материально-технического обеспечения Северного флота.

Военнослужащие занялись плановой экологической очисткой арктических территорий еще в 2015 году. По информации пресс-службы, за пять лет работы экологическое подразделение флота подготовило к утилизации более трех тысяч тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора на арктических территориях накопилась еще в советские времена. В основном это металлические бочки из-под горюче-смазочных материалов. Военнослужащие сжимают их с помощью прессов, чтобы в последствии было удобно транспортировать их в контейнерах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #арктика #мусор #экология #северный флот #металлолом #очистка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...