В Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж

В Чечне в 2020 году в рамках национального проекта планируют построить первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж, а также фехтовальный комплекс. Об этом сообщает министр спорта региона Муса Ханариков.

«В 2020 году запланировано строительство несколько крупных объектов, в том числе первый в округе крытый футбольный манеж, спортивный комплекс и уникальный фехтовальный комплекс. В последнем будут обучаться и тренироваться спортсмены со всего Северного Кавказа, он позволит проводить у нас соревнования международного уровня», — заявил Ханариков.

Министр спорта отметил, что фехтование подходит жителям региона «по характеру». Дисциплина будет развиваться в регионе с открытием комплекса.

Строительство будет осуществляться в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». На реализацию данного проекта в 2020 году планируют направить более одного миллиарда рублей. Проект также подразумевает укладку футбольных полей и строительство спортивных площадок ГТО.

Ханариков добавил, что в прошлом году министерство спорта отремонтировало три футбольных поля, восемь спортивных площадок и столько же площадок ГТО в отдаленных регионах республики.

По словам министра, в 2019 году Чечня в числе первых выполнила показатели федерального проекта.