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10:28   4 Января 2020
Весь мир

Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с пожарами

Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с пожарами

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва будут дополнительно бороться с лесными пожарами в стране. Об этом пишет издание Weekend Australian в субботу, 4 января.

Глава австралийского минобороны Линда Рейнольдс заявила, что правительство пошло на беспрецедентные меры. Ее цитирует местное издание Sydney Morning Herald. СМИ также сообщило о еще двух погибших на острове Кенгуру.

Всего жертвами пожаров стали 23 человека. Огонь уничтожил миллионы гектаров земли, тысячу домов. По некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных.

На аренду самолетов, которые будут тушить пожары, власти хотят выделить 13,9 миллионов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #австралия

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