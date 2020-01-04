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10:00   4 Января 2020
Россия

ВДВ начнут перевооружение на новые системы связи в следующем году

ВДВ начнут перевооружение на новые системы связи в следующем году

Перевооружение Воздушно-десантных войск на новые системы связи и управления стартует в 2021 году. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года», — заявили в ведомстве.

Минобороны РФ сообщило, что в настоящий момент подходит к концу разработка новейшей перспективной системы на различных видах боевой техники – на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, боевой машине десанта БМД-4М и колесном Камаз-63968. Новая система повысит устойчивость связи в полтора раза, а также сократит время передачи и получения информации на всех уровнях принятия решения не менее чем в два раза.

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Автор: Роман Самойлов
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