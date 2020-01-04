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9:47   4 Января 2020
Россия

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями на декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

В среднем в декабре прошлого года объем транзита газа составлял 261 миллион кубометров, в последний день декабря через украинскую ГТС было прокачано более 220 миллиона кубометров. 1 января показатель снизился еще больше – 49,3 миллионов кубометров, а 2 января он достиг 38,8 миллионов кубометров газа.

Ранее представители компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что осуществляют заявки «Газпрома» по передаче российского газа в страны Евросоюза и Молдавию в полной мере.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет договоренностей между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» сроком на пять лет. Взаимовыгодного соглашения удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #евросоюз #украина #газ #газпром #поставки

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