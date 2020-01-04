Кадыров отреагировал на убийство военными США генерала Сулеймани

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими силами в Багдаде. По словам Кадырова, подобные действия со стороны США могут привести к непредсказуемым последствиям.

«Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», — пишет глава Чечни.

Кадыров заявил, что должностные лица России и представители российского МИД выражают озабоченность в связи с произошедшим в Багдаде.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.