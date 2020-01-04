Альтернативные подходы в сторону Крымского моста модернизируют

В Краснодарском крае из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков трассы М-4 «Дон» в 2020 году модернизируют альтернативные маршруты в сторону Крымского моста. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста», — заявил Кондратьев.

Работы по реконструкции пройдут на дороге Краснодар – Ейск до станицы Медведовской - полотно станет четырехполосным. Также в этом году планируются начало строительства автодорожного обхода города Тимашевска и станицы Ленинградской.

В общей сложности за 2020 год планируют реконструировать и построить 35 объектов, среди которых мосты, дороги, путепроводы и надземные пешеходные переходы. Финансирование будет осуществляться из средств краевого дорожного фонда. В этом году данный объем составляет более 32 миллиардов рублей, отметил Кондратьев.

До 2024 года в рамках формирования автомобильных подходов к Керченскому мосту построят новое направление – более 100 километров дороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Новороссийск – Керчь.