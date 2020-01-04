Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М

Телеканал «Звезда» публикует на своем сайте видео дозаправки в небе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.

Кадры демонстрируют взлет боевых самолетов и танкеров Ил-78 и собственно ход дозаправки.

Сложность задачи состоит в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров нужно встретиться с танкером Ил-78 на скорости до 550 километров в час и выполнить контактирование.