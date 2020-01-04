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 Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М

Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М
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8:30   4 Января 2020
Россия

Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М

Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М

Телеканал «Звезда» публикует на своем сайте видео дозаправки в небе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.

Кадры демонстрируют взлет боевых самолетов и танкеров Ил-78 и собственно ход дозаправки.

Сложность задачи состоит в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров нужно встретиться с танкером Ил-78 на скорости до 550 километров в час и выполнить контактирование.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #су-30см

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