Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

Американский журнал Military Watch составил список российских боевых самолетов будущего.

Автор материала пишет о перспективном бомбардировщике ПАК ДА — российском ответе на американский B-21 Raider и китайский H-20. Этот самолет сможет использовать различные боеприпасы, включая гиперзвуковые баллистические ракеты.

Также в статье говорится об истребителе МиГ-41, который, по мнению автора, объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения и будет угрозой вражеским спутниками.

Далее Military Watch описывает гипотетические боевые машины будущего, основывая их возможные характеристики на собственных представлениях о модернизации существующих моделей.

Автор пишет о предполагаемой усовершенствованной версии истребителя МиГ-29 в интеграции с МиГ-35, получившего способность использовать боеприпасы нового поколения.

По мнению Military Watch, в будущем в России появится и новейший Су-57, который будет относиться его к шестому поколению боевых самолетов, управляемых искусственным интеллектом и имеющих на борту лазерное оружие.

В заключение автор материала описывает модернизированный советский сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, который получит радар с активной фазированной антенной решеткой и возможность применения новейших боеприпасов.