Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Перми

Airbus A320 совершил аварийную посадку в Перми

 Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М

Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М
Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

 Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

 Сирийская армия выбила боевиков из населенного пункта ат-Тах в провинции Идлиб

Сирийская армия выбила боевиков из населенного пункта ат-Тах в провинции Идлиб
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Перми

Airbus A320 совершил аварийную посадку в Перми

 Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М

Телеканал «Звезда» публикует видео воздушной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М
Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

 Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

 Сирийская армия выбила боевиков из населенного пункта ат-Тах в провинции Идлиб

Сирийская армия выбила боевиков из населенного пункта ат-Тах в провинции Идлиб
7:48   4 Января 2020
Весь мир

Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

Американский журнал подготовил обзор российских боевых самолетов будущего

Американский журнал Military Watch составил список российских боевых самолетов будущего.

Автор материала пишет о перспективном бомбардировщике ПАК ДА — российском ответе на американский B-21 Raider и китайский H-20. Этот самолет сможет использовать различные боеприпасы, включая гиперзвуковые баллистические ракеты.

Также в статье говорится об истребителе МиГ-41, который, по мнению автора, объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения и будет угрозой вражеским спутниками.

Далее Military Watch описывает гипотетические боевые машины будущего, основывая их возможные характеристики на собственных представлениях о модернизации существующих моделей.

Автор пишет о предполагаемой усовершенствованной версии истребителя МиГ-29 в интеграции с МиГ-35, получившего способность использовать боеприпасы нового поколения.

По мнению Military Watch, в будущем в России появится и новейший Су-57, который будет относиться его к шестому поколению боевых самолетов, управляемых искусственным интеллектом и имеющих на борту лазерное оружие.

В заключение автор материала описывает модернизированный советский сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, который получит радар с активной фазированной антенной решеткой и возможность применения новейших боеприпасов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #оружие #технологии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...