Постпред Ирана при ООН пообещал, что Тегеран отомстит США за убийство генерала Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN, что США ждет месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Он заявил, что Сулеймани был одним из главных и самых любимых в народе генералов, и его убийством американцы открыли новую главу войны.

«Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — подчеркнул дипломат.

В ответ на утверждение госсекретаря США Майкла Помпео, что Сулеймани якобы был угрозой американцам, Тахт-Раванчи заявил, что «этому нет никаких доказательств».

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил ФАН, что Вашингтон собственноручно объявил иранского генерала террористом и приговорил к смерти без суда и следствия, тем самым жестко нарушив нормы международного права. Он добавил, что по закону любой страны преступника нужно арестовать и судить, а США, отказываясь от этого, сами действуют как террористы.

Анатолий Вассерман считает, что причина убийства Касема Сулеймани кроется в предвыборной гонке в США и падении рейтинга Дональда Трампа из-за ослабления позиций Вашингтона на международной арене.