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 Постпред Ирана при ООН пообещал, что Тегеран отомстит США за убийство генерала Сулеймани

Постпред Ирана при ООН пообещал, что Тегеран отомстит США за убийство генерала Сулеймани
5:49   4 Января 2020
Весь мир

Постпред Ирана при ООН пообещал, что Тегеран отомстит США за убийство генерала Сулеймани

Постпред Ирана при ООН пообещал, что Тегеран отомстит США за убийство генерала Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN, что США ждет месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Он заявил, что Сулеймани был одним  из главных и самых любимых в народе генералов, и его убийством американцы открыли новую главу войны.

 

«Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — подчеркнул дипломат.

В ответ на утверждение госсекретаря США Майкла Помпео, что Сулеймани якобы был угрозой американцам, Тахт-Раванчи заявил, что «этому нет никаких доказательств».

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил ФАН, что Вашингтон собственноручно объявил иранского генерала террористом и приговорил к смерти без суда и следствия, тем самым жестко нарушив нормы международного права. Он добавил, что по закону любой страны преступника нужно арестовать и судить, а США, отказываясь от этого, сами действуют как террористы.

Анатолий Вассерман считает, что причина убийства Касема Сулеймани кроется в предвыборной гонке в США и падении рейтинга Дональда Трампа из-за ослабления позиций Вашингтона на международной арене.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #сулеймани

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