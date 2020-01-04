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Трамп отчитал генерала, промолчавшего о звонке от Путина

Трамп отчитал генерала, промолчавшего о звонке от Путина

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6:01   4 Января 2020
Весь мир

Трамп отчитал генерала, промолчавшего о звонке от Путина

Трамп отчитал генерала, промолчавшего о звонке от Путина

Американский лидер Дональд Трамп в 2017 году отчитал главу разведуправления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не передали ему информацию о звонке президента России Владимира Путина. Об этом написано в новой книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», пишет Business Insider.

Берген рассказывает со ссылкой на источники, что 27 января 2017 года после победы на выборах Трамп обедал  в Белом доме с тогдашним премьер-министром Терезой Мэй, которая поинтересовалась, звонил ли ему Путин. Когда Трамп ответил отрицательно, стоявший рядом Флинн наклонился к нему и сказал, что несколько дней назад был звонок от российского президента. Трамп был расстроен этой информацией и вспылил.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку)? О чем ты думал?» — цитирует автор книги слова Трампа.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #трамп

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