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3:50   4 Января 2020
Весь мир

Постпред Ирана при ООН призвал Совбез осудить США за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН призвал Совбез осудить США за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в письме, адресованном генсеку ООН, что Совет безопасности должен осудить убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

В письме говорится, что «осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США» является обязанностью Совбеза ООН.

Также отмечается, что Иран согласно международному законодательству вправе принять меры по самообороне в связи с этим «ужасным преступлением».

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что убийство Касема Сулеймани было террористическим актом США. По его словам, Вашингтон сам объявил генерала террористом и сам же вынес ему смертный приговор, хотя согласно закону любой страны его нужно было судить. Таким образом, США ничем не отличаются от террористов.

«Борьба с терроризмом со стороны США — это тоже форма терроризма. Терроризму надо противодействовать, а не бороться. А противодействие может совершаться только на законной основе, исключать какие-либо незаконные действия», — подытожил военный эксперт.

Анатолий Вассерман считает, что произошедшее стало следствием предвыборной гонки в США. Дональду Трампу пришлось пойти на убийство под видом «борьбы с терроризмом», чтобы спасти свои рейтинги, упавшие на фоне серьезных внутриполитических противоречий и ослаблением позиций Вашингтона на международной арене.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #совбез оон

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