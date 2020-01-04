Постпред Ирана при ООН призвал Совбез осудить США за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в письме, адресованном генсеку ООН, что Совет безопасности должен осудить убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

В письме говорится, что «осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США» является обязанностью Совбеза ООН.

Также отмечается, что Иран согласно международному законодательству вправе принять меры по самообороне в связи с этим «ужасным преступлением».

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что убийство Касема Сулеймани было террористическим актом США. По его словам, Вашингтон сам объявил генерала террористом и сам же вынес ему смертный приговор, хотя согласно закону любой страны его нужно было судить. Таким образом, США ничем не отличаются от террористов.

«Борьба с терроризмом со стороны США — это тоже форма терроризма. Терроризму надо противодействовать, а не бороться. А противодействие может совершаться только на законной основе, исключать какие-либо незаконные действия», — подытожил военный эксперт.

Анатолий Вассерман считает, что произошедшее стало следствием предвыборной гонки в США. Дональду Трампу пришлось пойти на убийство под видом «борьбы с терроризмом», чтобы спасти свои рейтинги, упавшие на фоне серьезных внутриполитических противоречий и ослаблением позиций Вашингтона на международной арене.