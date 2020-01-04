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 Шиитское ополчение опровергло сообщения о гибели командующих во время авиаудара в Багдаде

Шиитское ополчение опровергло сообщения о гибели командующих во время авиаудара в Багдаде
3:34   4 Января 2020
Весь мир

Шиитское ополчение опровергло сообщения о гибели командующих во время авиаудара в Багдаде

Шиитское ополчение опровергло сообщения о гибели командующих во время авиаудара в Багдаде

Шиитское ополчение опровергло информацию о гибели командующих во время авиаудара на севере Багдада. Согласно их заявлению, под удар попала колонна медиков иракского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби».

Ранее поступала информация о гибели шести человек.

«Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков, принадлежащая «Аль-Хашед Аш-Шааби», — гласит заявление ополченцев.

Уточняется, что сведения о гибели командующих, имена которых озвучивают в соцсетях и по спутниковому телевидению, не являются достоверными.

Пресс-служба ополчения заявила, что информация, соответствующая действительности, появляется лишь на ее официальных источниках.

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Автор: Мария Милкевич
#ирак #багдад #авиаудар

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