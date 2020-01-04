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 Шиитское ополчение опровергло сообщения о гибели командующих во время авиаудара в Багдаде

Шиитское ополчение опровергло сообщения о гибели командующих во время авиаудара в Багдаде
3:22   4 Января 2020
Весь мир

Колонна машин шиитского ополчения подверглась атаке с воздуха в северном пригороде Багдада

Колонна машин шиитского ополчения подверглась атаке с воздуха в северном пригороде Багдада

Кортеж машин шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» стал целью авиаудара в субботу в пригороде столицы Ирака, передает телеканал «Скай ньюс — Арабия».

Согласно информации телеканала, автомобиль с представителями командования «Аль-Хашд» подвергся нападению с воздуха в районе Эт-Таджи на севере Багдада. По данным агентства Рейтер, в результате атаки погибли шесть человек.

Телеканал As Sumaria сообщает, что удар был нанесен американскими военными, его целью был один из командиров ополчения. Сообщается, что в результате атаки шесть человек погибли и трое получили ранения.

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Автор: Мария Милкевич
#ирак #авиаудар

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