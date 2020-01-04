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3:08   4 Января 2020
Весь мир

Генсек ООН призвал иностранные государства отказаться от вмешательства в конфликт в Ливии

Генсек ООН призвал иностранные государства отказаться от вмешательства в конфликт в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что иностранное вмешательство во внутренний конфликт в Ливии лишь усугубит ситуацию. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном в пятницу.

«Генеральный секретарь возобновляет призыв к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу», — уточняется в заявлении ООН.

По словам Гутерреша, поддержка противоборствующих сторон со стороны иностранных государств затруднит мирное политическое урегулирование конфликта.

Ранее парламент Турции принял решение отправить регулярную армию в Ливию для поддержки Правительства национального согласия. Ранее Анкара уже поставляла в страну своих инструкторов, оружие и технику, а также сирийских боевиков. Очевидно, что Анкара намерена таким образом закрепиться в регионе, а также претендовать на ливийскую нефть.

Большинство граждан Ливии с возмущением встретили решение Турции вмешаться во внутриливийский конфликт. Население Бенгази вышло на многочисленный митинг протеста против решения Эрдогана.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #оон #ливия

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