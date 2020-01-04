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2:16   4 Января 2020
Весь мир

Белый дом оправдал убийство иракского генерала «самообороной»

Белый дом оправдал убийство иракского генерала «самообороной»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен выступил в оправдание убийства в ходе удара по Багдаду иракского генерала Касема Сулеймани, заявив, что целью атаки было «предотвратить дальнейшее кровопролитие».

Свое мнение он выразил во время телефонного брифинга для журналистов. О’Брайен заявил, что это было «оборонительное действие».

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что Вашингтон собственноручно объявил Сулеймани террористом и совершил убийство без суда и следствия, полностью игнорируя международное право. Он добавил, что по закону любой страны преступника нужно арестовать и судить, поэтому действия США по борьбе с терроризмом аналогичны действиям самих террористов.

Анатолий Вассерман считает, что убийство Касема Сулеймани вызвано предвыборной гонкой в США и с тем, что Дональд Трамп был вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие из-за ослабления позиций Вашингтона на международной арене.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран

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