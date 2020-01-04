Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

Жители ливийского города Бенгази вышли на антитурецкий митинг на фоне решения парламента Турции о военном вмешательстве во внутренний конфликт в Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Манифестанты настроены решительно дать Анкаре понять, что вооруженное вторжение не будет для турецких военных легкой прогулкой.

Напомним, 2 января парламент Турции проголосовал «за» военную помощь террористам ПНС Ливии, вызвав гнев большинства ливийцев.

Активисты уверены, что помощь Эрдогана не поможет врагам Ливии.

«Остановись, Эрдоган, если не хочешь, чтобы против тебя поднялись все ливийцы, включая детей и женщин!», — призвал один из манифестантов.

Очевидно, что решение Анкары вызвано успехами операции «Аль Карама», которая уже проходит в пределах ливийской столицы.

Силы Хафтара вышли к крупнейшей транспортной артерии Триполи – трассе Тарик аль Матар, а на севере находятся в считанных километрах от центральной площади столицы.