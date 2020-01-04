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Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

 ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством

ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством
1:24   4 Января 2020
Весь мир

Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

Жители ливийского города Бенгази вышли на антитурецкий митинг на фоне решения парламента Турции о военном вмешательстве во внутренний конфликт в Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Манифестанты настроены решительно дать Анкаре понять, что вооруженное вторжение не будет для турецких военных легкой прогулкой.

Напомним, 2 января парламент Турции проголосовал «за» военную помощь террористам ПНС Ливии, вызвав гнев большинства ливийцев.

Антитурецкий митинг состоялся в Бенгази

Активисты уверены, что помощь Эрдогана не поможет врагам Ливии.

«Остановись, Эрдоган, если не хочешь, чтобы против тебя поднялись все ливийцы, включая детей и женщин!», — призвал один из манифестантов.

Антитурецкий митинг состоялся в Бенгази

Очевидно, что решение Анкары вызвано успехами операции «Аль Карама», которая уже проходит в пределах ливийской столицы.

Силы Хафтара вышли к крупнейшей транспортной артерии Триполи – трассе Тарик аль Матар, а на севере находятся в считанных километрах от центральной площади столицы.

Антитурецкий митинг состоялся в Бенгази

 

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия

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