ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством
Всеобщая мобилизация объявлена в Ливии для противостояния иностранному военному вмешательству согласно видеообращению командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Ранее парламент Турции принял решение отправить регулярные войска в Ливию после обращения за военной помощью со стороны Правительства нацсогласия на фоне наступления сил ЛНА на Триполи.
«Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам», — заявил Хафтар.