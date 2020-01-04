ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством

Всеобщая мобилизация объявлена в Ливии для противостояния иностранному военному вмешательству согласно видеообращению командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Ранее парламент Турции принял решение отправить регулярные войска в Ливию после обращения за военной помощью со стороны Правительства нацсогласия на фоне наступления сил ЛНА на Триполи.