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Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

Протестующие в Бенгази уверены, что военная помощь Турции не поможет врагам Ливии

 ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством

ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством
0:31   4 Января 2020
Весь мир

ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством

ЛНА объявила всеобщую мобилизацию для борьбы с иностранным военным вмешательством

Всеобщая мобилизация объявлена в Ливии для противостояния иностранному военному вмешательству согласно видеообращению командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Ранее парламент Турции принял решение отправить регулярные войска в Ливию после обращения за военной помощью со стороны Правительства нацсогласия на фоне наступления сил ЛНА на Триполи.

«Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам», — заявил Хафтар.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #мобилизация #лна

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