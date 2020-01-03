Трамп оправдал убийство иранского генерала спасением жизней

Американский лидер Дональд Трамп оправдал убийство иранского генерала Касема Сулеймани тем, что это надо было сделать уже давно ради спасения многих жизней.

Он заявил, что данной мерой собирался «не начать, а остановить войну».

Военный эксперт Александр Перенджиев назвал убийство Сулеймани террористическим актом. По его словам, Вашингтон грубо нарушает нормы международного права, самостоятельно назначив иранского генерала террористом и самостоятельно же вынеся ему приговор.

Перенджиев напомнил, что США — «большие любители прикрываться борьбой с терроризмом, скрывая свои преступления».