МВБ США заявило об отсутствии данных об угрозах после убийства иранского генерала

Американские власти заявили, что не имеют никаких конкретных и заслуживающих доверия сведений об угрозах для США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чеда Вулфа распространено в пятницу в связи с операцией по ликвидации генерала.

Вулф поприветствовал действия главы государства Дональда Трампа, назвав их решительными и преследующими цель защитить жизни американцев внутри страны и за границей. Он заверил, что МВБ готово противодействовать всем угрозам безопасности США.

«Хотя в настоящее время никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз в отношении нашей страны нет, МВБ продолжает следить за ситуацией и работать с нашими партнерами на федеральном и местном уровнях, а также на уровне штатов для обеспечения безопасности каждого американца», — скказал Вулф.

Он отметил, что в связи с ударом по Багдаду вечером четверга и в пятницу утром состоялись заседания руководства МВБ для оценки возможных новых угроз и мер реагирования на них.