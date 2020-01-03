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Трамп оправдал убийство иранского генерала спасением жизней

Трамп оправдал убийство иранского генерала спасением жизней

 МВБ США заявило об отсутствии данных об угрозах после убийства иранского генерала

МВБ США заявило об отсутствии данных об угрозах после убийства иранского генерала
23:15   3 Января 2020
Весь мир

МВБ США заявило об отсутствии данных об угрозах после убийства иранского генерала

МВБ США заявило об отсутствии данных об угрозах после убийства иранского генерала

Американские власти заявили, что не имеют никаких конкретных и заслуживающих доверия сведений об угрозах для США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чеда Вулфа распространено в пятницу в связи с операцией по ликвидации генерала.

Вулф поприветствовал действия главы государства Дональда Трампа, назвав их решительными и преследующими цель защитить жизни американцев внутри страны и за границей. Он заверил, что МВБ готово противодействовать всем угрозам безопасности США.

«Хотя в настоящее время никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз в отношении нашей страны нет, МВБ продолжает следить за ситуацией и работать с нашими партнерами на федеральном и местном уровнях, а также на уровне штатов для обеспечения безопасности каждого американца», — скказал Вулф.

Он отметил, что в связи с ударом по Багдаду вечером четверга и в пятницу утром состоялись заседания руководства МВБ для оценки возможных новых угроз и мер реагирования на них.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #мвб

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