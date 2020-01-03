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21:47   3 Января 2020
Весь мир

Усманов заявил, что экономические санкции можно воспринять как объявление войны

Усманов заявил, что экономические санкции можно воспринять как объявление войны

Российский предприниматель Алишер Усманов заявил в интервью газете Financial Times, что санкции Запада эффективны лишь до определенного момента, а потом их введение может расцениваться как объявление войны.

«И что вы будете делать затем? Россия — большая страна, в известном смысле сверхдержава. Она будет бороться за свое место, и чем раньше наши партнеры поймут это, тем проще для них будет заключить сделку. Я уверен, что миллионы [людей] думают так же, как я», — выразил мнение бизнесмен.

Он заверил, что не боится санкций, потому что испытал в жизни более суровые вещи, подчеркнув, что не заслуживает их, так как не вмешивается в политические вопросы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #усманов

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