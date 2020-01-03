Пентагон одобрил отправку допольнительно трех тысяч военных на Ближний Восток

Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток в пятницу, 3 января. По данным Reuters, США планируют отправить в регион около трех тысяч человек.

Такое решение принято в целях предосторожности «в связи с возросшей угрозой», отмечает агентство.

В ночь на 3 января США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. Был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.