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21:14   3 Января 2020
Весь мир

Пентагон одобрил отправку допольнительно трех тысяч военных на Ближний Восток

Пентагон одобрил отправку допольнительно трех тысяч военных на Ближний Восток

Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток в пятницу, 3 января. По данным Reuters, США планируют отправить в регион около трех тысяч человек.

Такое решение принято в целях предосторожности «в связи с возросшей угрозой», отмечает агентство.

В ночь на 3 января США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. Был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #пентагон

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