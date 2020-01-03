Лавров в разговоре с Помпео осудил убийство американскими военными иранского генерала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в телефонном разговоре с американским коллегой Майклом Помпео заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является грубым нарушением норм международного права.

Соответствующая информация появилась на сайте МИД РФ.

Командующий силами специального назначения иранского «Корпуса стражей исламской революции» Сулеймани был убит американскими военными в ходе удара по аэропорту Багдада. По словам Лаврова, эта мера вызовет новый виток эскалации на Ближнем Востоке.