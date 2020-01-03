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21:03   3 Января 2020
Ближнее зарубежье

Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на Украину. Служба безопасности Украины сняла сняла запрет еще в июне 2019 года. Об этом пишет агентство «Украинские новости» в пятницу, 3 января.

В марте стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску телекомпании «Студия 1+1» признал противоправными действия украинских органов безопасности о запрете въезда на Украину Добронравову. Фамилия актера была удалена из списка лиц, угрожающих национальной безопасности. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e0f6b5b9a79478bcd6ae616?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Окружной административный суд Киева по иску телекомпании «Студия 1+1» признал противоправными действия СБУ о запрете въезда на Украину Добронравову. Фамилию актера убрали из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.

Напомним, украинские спецслужбы в 2017 году запретили Добронравову въезжать на Украину в течение трех лет. По данным СБУ, российский актер поддерживал присоединение Крыма к России. Он также много раз посещал полуостров, что Киев валифицирует как незаконное пересечение госграницы.

Кроме этого, на Украине запретили показ сериала «Сваты», где Добронравов сыграл одну из главных ролей. В марте 2019 года сериал вновь получил разрешение на трансляцию в стране.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #добронравов

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