Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на Украину. Служба безопасности Украины сняла сняла запрет еще в июне 2019 года. Об этом пишет агентство «Украинские новости» в пятницу, 3 января.

В марте стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску телекомпании «Студия 1+1» признал противоправными действия украинских органов безопасности о запрете въезда на Украину Добронравову. Фамилия актера была удалена из списка лиц, угрожающих национальной безопасности. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e0f6b5b9a79478bcd6ae616?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Окружной административный суд Киева по иску телекомпании «Студия 1+1» признал противоправными действия СБУ о запрете въезда на Украину Добронравову. Фамилию актера убрали из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.

Напомним, украинские спецслужбы в 2017 году запретили Добронравову въезжать на Украину в течение трех лет. По данным СБУ, российский актер поддерживал присоединение Крыма к России. Он также много раз посещал полуостров, что Киев валифицирует как незаконное пересечение госграницы.

Кроме этого, на Украине запретили показ сериала «Сваты», где Добронравов сыграл одну из главных ролей. В марте 2019 года сериал вновь получил разрешение на трансляцию в стране.