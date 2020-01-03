Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на Украину. Служба безопасности Украины сняла сняла запрет еще в июне 2019 года. Об этом пишет агентство «Украинские новости» в пятницу, 3 января.
Окружной административный суд Киева по иску телекомпании «Студия 1+1» признал противоправными действия СБУ о запрете въезда на Украину Добронравову. Фамилию актера убрали из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.
Напомним, украинские спецслужбы в 2017 году запретили Добронравову въезжать на Украину в течение трех лет. По данным СБУ, российский актер поддерживал присоединение Крыма к России. Он также много раз посещал полуостров, что Киев валифицирует как незаконное пересечение госграницы.
Кроме этого, на Украине запретили показ сериала «Сваты», где Добронравов сыграл одну из главных ролей. В марте 2019 года сериал вновь получил разрешение на трансляцию в стране.