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20:36   3 Января 2020
Россия

Нарколог рассказал о безопасных дозах алголя и рецепте от похмелья

Нарколог рассказал о безопасных дозах алголя и рецепте от похмелья

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и назвал безопасную дозу спиртного для организма. Специалист подчеркнул, что алкоголь — не антидепрессант, и предостерег от желания выпить, «чтобы полегчало».

Спиртное усугубляет симптоматику, отметил Покровский: если настроение было плохим до его приема, оно станет хуже. Он признал, что алкоголь может поднять настроение тем, кому и без него было весело, однако призвал соблюдать меру.

«Алкоголь — транквилизатор. Он является успокаивающим препаратом в какой-то мере и, наоборот, депрессантом», — рассказал нарколог «Вечерней Москве»

Эксперт назвал безопасную доза алкоголя, признанную институтом гепатологии. Для взрослого мужчины —  это одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки.

Тем, кто выпивает несколько дней подряд, Покровский посоветовал сменить обстановку и «переключиться» на безалкогольные напитки.

Нарколог также поделился рецептом от похмелья в домашних условиях. Необходимо влить столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды, добавить половину ложки столовой соды и выпить полученную шипочку.  

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Автор: Арсений Аскольский
#алкоголь #нарколог

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