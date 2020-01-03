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20:10   3 Января 2020
Россия

Вассерман считает убийство США Сулеймани актом устрашения Европы

Вассерман считает убийство США Сулеймани актом устрашения Европы

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с ФАН выразил мнение, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки. Ракетную атаку эксперт счел настоящим актом устрашения, но нацеленным не на Иран, а на Европу.

Американский лидер Дональд Трамп вынужден спасать свои рейтинги, упавшие из-за внутриполитических конфликтов и ослабления позиций США на мировой арене, отмечает издание. Причину неудач Трампа следует искать в 2016 году, когда американские политики попытались выдать комментарии простых пользователей соцсетей в его поддержку за работу «русских хакеров».

В ночь на 3 января США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. Был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Приказ об атаке был отдан лично Трампом и стал неожиданностью для всего мирового сообщества, пишет ФАН.

Вассерман считает убийство США Сулеймани актом устрашения Европы

Издание напоминает, что приход Трампа в Белый дом ознаменовался обострением внутриполитической ситуации. Исторически сложившееся соперничество Демократической и Республиканской партий переросло в полноценный конфликт. Ранее в ряде американских СМИ представителями демпартии активно раскручивалась тема вмешательства РФ в президентские выборы на стороне Трампа.

В марте 2019 года расследование о якобы вмешательстве Москвы в выборы США завершилось с фактически нулевым результатом. Суд постановил, что Кремль никак не причастен к американским выборам. Единственное, о чем можно говорить — работа некоей частной компании, сотрудники которой оставляли в англоязычных соцсетях комментарии в поддержку кандидатов.

Издание также напоминает о стремительном усилении экономики Китая, который даже пытается взять под контроль американский рынок. В ответ Пекину Трамп ввел 30% пошлины на китайские товары, сделав их тем самым неконкурентоспособными в США. Китай ответил зеркально. Однако в ноябре 2019 года Торговая война КНР и США начала затихать. Стороны пришли к соглашению, что пошлины начнут снижаться обеими сторонами. Вашингтон преподносит ситуацию как боевую ничью, но по факту США потерпели сокрушительное поражение.

Вассерман считает убийство США Сулеймани актом устрашения Европы

Вассерман считает, что после проигранной схватки с Китаем американская экономика оказалась нестабильна и уязвима. Поражение заметили и союзники США в Европе. Не оправдались надежды на импорт сжиженного газа, а Германия открыто согласовала с РФ строительство «Северного потока — 2»

Кроме того, за годы президентства Трампа не произошло ни одной удачной цветной революции. С начала 2017 года США не развязали ни одного локального конфликта.

«Трампу действительно нужно поднятие престижа... Главный американский экспортный товар — это нестабильность. Грубо говоря, чем больше беспорядка во всем мире, тем охотнее перетекает капитал непосредственно в США. Поэтому Трамп вынужден, как, собственно, и любой американский президент, поддерживать этот беспорядок», — считает Вассерман.

Демонстрация американской мощи с приходом Трампа сводилась к скоротечным военным операциям — ракетным ударам по САР, ликвидация главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и тому подобному. Сейчас удар был нанесен по Ирану.

Вассерман считает, что произошедшая ракетная атака — это настоящий акт устрашения, но нацеленный не Иран, а на Европу, которая начала себя чувствовать слишком свободно.

«Трампу приходится напоминать европейцам, что военный бюджет Соединенных государств Америки сейчас выше, чем у всего остального мира», — отметил Вассерман.

Если эта акция не принесет эффекта, то о втором президентском сроке Трампу придется забыть, отмечает издание. При дальнейшей эскалации экономических и вооруженных конфликтов США рискуют скатиться до статуса региональной державы, а Трамп войдет в историю, как президент это допустивший.

Вассерман считает убийство США Сулеймани актом устрашения Европы

Другой эксперт — политолог Юлия Стрелкова, — назвала современное положение дел в США прямым результатом обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы президента.

«По сути выходит, что весь внутренний конфликт демократов и республиканцев построен на нескольких англоязычных высказываниях какой-то кучки студентов. Этот абсурд отлично демонстрирует, к чему скатилась внутренняя политика Штатов, ведь все сейчас происходящие события — это прямое следствие, как теперь ясно, выдуманного русского вмешательства», — отметила эксперт.

ФАН надеется, что Трампу хватит здравого смысла без боя сдать свой пост. В противном случае издание предрекает дестабилизацию всего Ближнего Востока, коллапс американской экономики, и как последствие — новый глобальный экономический кризис, после которого США надолго уйдут с мировой политической арены под давлением Китая.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #европа #вассерман #иран #трамп #вмешательство #сулеймани

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