Вассерман считает убийство США Сулеймани актом устрашения Европы

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с ФАН выразил мнение, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки. Ракетную атаку эксперт счел настоящим актом устрашения, но нацеленным не на Иран, а на Европу.

Американский лидер Дональд Трамп вынужден спасать свои рейтинги, упавшие из-за внутриполитических конфликтов и ослабления позиций США на мировой арене, отмечает издание. Причину неудач Трампа следует искать в 2016 году, когда американские политики попытались выдать комментарии простых пользователей соцсетей в его поддержку за работу «русских хакеров».

В ночь на 3 января США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. Был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Приказ об атаке был отдан лично Трампом и стал неожиданностью для всего мирового сообщества, пишет ФАН.

Издание напоминает, что приход Трампа в Белый дом ознаменовался обострением внутриполитической ситуации. Исторически сложившееся соперничество Демократической и Республиканской партий переросло в полноценный конфликт. Ранее в ряде американских СМИ представителями демпартии активно раскручивалась тема вмешательства РФ в президентские выборы на стороне Трампа.

В марте 2019 года расследование о якобы вмешательстве Москвы в выборы США завершилось с фактически нулевым результатом. Суд постановил, что Кремль никак не причастен к американским выборам. Единственное, о чем можно говорить — работа некоей частной компании, сотрудники которой оставляли в англоязычных соцсетях комментарии в поддержку кандидатов.

Издание также напоминает о стремительном усилении экономики Китая, который даже пытается взять под контроль американский рынок. В ответ Пекину Трамп ввел 30% пошлины на китайские товары, сделав их тем самым неконкурентоспособными в США. Китай ответил зеркально. Однако в ноябре 2019 года Торговая война КНР и США начала затихать. Стороны пришли к соглашению, что пошлины начнут снижаться обеими сторонами. Вашингтон преподносит ситуацию как боевую ничью, но по факту США потерпели сокрушительное поражение.

Вассерман считает, что после проигранной схватки с Китаем американская экономика оказалась нестабильна и уязвима. Поражение заметили и союзники США в Европе. Не оправдались надежды на импорт сжиженного газа, а Германия открыто согласовала с РФ строительство «Северного потока — 2»

Кроме того, за годы президентства Трампа не произошло ни одной удачной цветной революции. С начала 2017 года США не развязали ни одного локального конфликта.

«Трампу действительно нужно поднятие престижа... Главный американский экспортный товар — это нестабильность. Грубо говоря, чем больше беспорядка во всем мире, тем охотнее перетекает капитал непосредственно в США. Поэтому Трамп вынужден, как, собственно, и любой американский президент, поддерживать этот беспорядок», — считает Вассерман.

Демонстрация американской мощи с приходом Трампа сводилась к скоротечным военным операциям — ракетным ударам по САР, ликвидация главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и тому подобному. Сейчас удар был нанесен по Ирану.

Вассерман считает, что произошедшая ракетная атака — это настоящий акт устрашения, но нацеленный не Иран, а на Европу, которая начала себя чувствовать слишком свободно.

«Трампу приходится напоминать европейцам, что военный бюджет Соединенных государств Америки сейчас выше, чем у всего остального мира», — отметил Вассерман.

Если эта акция не принесет эффекта, то о втором президентском сроке Трампу придется забыть, отмечает издание. При дальнейшей эскалации экономических и вооруженных конфликтов США рискуют скатиться до статуса региональной державы, а Трамп войдет в историю, как президент это допустивший.

Другой эксперт — политолог Юлия Стрелкова, — назвала современное положение дел в США прямым результатом обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы президента.

«По сути выходит, что весь внутренний конфликт демократов и республиканцев построен на нескольких англоязычных высказываниях какой-то кучки студентов. Этот абсурд отлично демонстрирует, к чему скатилась внутренняя политика Штатов, ведь все сейчас происходящие события — это прямое следствие, как теперь ясно, выдуманного русского вмешательства», — отметила эксперт.

ФАН надеется, что Трампу хватит здравого смысла без боя сдать свой пост. В противном случае издание предрекает дестабилизацию всего Ближнего Востока, коллапс американской экономики, и как последствие — новый глобальный экономический кризис, после которого США надолго уйдут с мировой политической арены под давлением Китая.