Асад заявил, что Сирия сохранит память о вкладе Сулеймани в борьбу с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. Текст телеграммы опубликовало агентство SANA в пятницу, 3 января.

«Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма», — говорится в сообщении.

Асад подчеркнул, «преступление США лишь усилит решимость САР и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке».

Президент Сирии также выразил соболезнования в связи с гибелью четырех военных Ирана, которые сопровождали Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада в ночь на 3 января. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.