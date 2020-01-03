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 Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили, что вторжение Турции в Ливию нарушает международное право

Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили, что вторжение Турции в Ливию нарушает международное право
18:42   3 Января 2020
Весь мир

Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили, что вторжение Турции в Ливию нарушает международное право

Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили, что вторжение Турции в Ливию нарушает международное право

Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ осудили решение Турции отправить свои войска в Ливию. Об этом говорится в совместном заявлении парламентов государств в пятницу, 3 января.

Стороны подчеркнули неприятие иностранного вмешательства в ливийские дела, а также нарушения суверенитета и территориальной целостности любой другой арабской страны.

Решение парламента Турции нарушает международное право, отмечается в заявлении. Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ указали на важность урегулирования ситуации в регионе для установления безопасности и мира.

Ранее 3 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает отправку войск в Ливию. Такое решение принято было после того, как так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, сотрудничающее с террористами, официально попросило Анкару о предоставлении военной помощи.

Напомним, в настоящее время в Ливии продолжается контртеррористическая операция, которую против боевиков ПНС проводит Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

ФАН провел собственное расследование о турецком военном вмешательстве в Ливию. Турция уже давно поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, игнорируя оружейное эмбарго, введенное ООН.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия

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