Путин и Макрон обеспокоены гибелью генерала Сулеймани от авиаудара США

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 3 января.

Отмечается, что телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе французской стороны. Путин и Макрон констатировали, что действия Вашингтона могут серьезно обострить ситуацию в регионе.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.

Член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал убийство Сулеймани исключительно террористическим актом со стороны Соединенных Штатов.