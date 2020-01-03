Посол Ирана в РФ назвал убийство генерала Сулеймани «зверским преступлением» США

Посол Ирана в России Казем Джалали назвал убийство главы спецподразделения «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани «зверским преступлением» со стороны США.

Об этом дипломат написал в своем Twitter в пятницу, 3 января. Джалали подчеркнул, что Сулеймани посвятил жизнь борьбе с терроризмом и установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке. По словам посла, США проявили себя как террористический режим, ведущий к разжиганию войны.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит иранский генерал Касим Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

МИД РФ и Минобороны РФ осудили действия США, подчеркнув, что они могут привести к эскалации напряженности в регионе.