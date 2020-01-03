Вторжение Турции в Ливию угрожает безопасности всего региона, заявили в МИД Египта

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел в пятницу телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Греции и Кипра Никосом Дендиасом и Никосом Христодулидисом соответственно, обсудив с ними планы Турции направить войска в Ливию.

Об этом сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей, приводя заявление египетского МИД.

«Министр иностранных дел Египта обменялся мнениями с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ», — говорится в сообщении египетского ведомства.

Собеседники египетского министра, как отмечается, считают, что решение турецкого парламента направить военный контингент в Ливию может повлечь опасные последствия и окажет влияние на безопасность всего региона.

Также глава МИД Египта обсудил происходящее с советником президента США по безопасности Робертом О’Брайеном, объяснив ему позицию Каира относительно ливийской ситуации и особенно подчеркнув, что Египет выражает решительное осуждение решению Турции перебросить в Ливию свои военные силы.

Планы Анкары направить в Ливию военный контингент якобы для того, чтобы нормализовать обстановку в стране, стали известны в декабре 2019 года. Позже ливийское так называемое Правительство национального согласия, уличенное в сотрудничестве с террористическими группировками, обратилось к Турции с официальным запросом об оказании военной помощи.

Израиль, Греция и Кипр обратились к Турции с совместным заявлением, в котором призвали не совершать действий, которые нарушают независимость и суверенитет Ливии, напомнив так же, что решение турецкого парламента нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН об оружейном эмбарго в отношении Ливии.

Напомним, в настоящее время в Ливии продолжается контртеррористическая операция, которую против боевиков ПНС проводит Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром.