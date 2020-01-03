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 Посол Ирана в РФ назвал убийство генерала Сулеймани «зверским преступлением» США

Посол Ирана в РФ назвал убийство генерала Сулеймани «зверским преступлением» США
17:22   3 Января 2020
Весь мир

Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани, заявил журналист Медведев

Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани, заявил журналист Медведев

Иранские власти не оставят безответным совершенное Соединенными Штатами убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касима Сулеймани.

Об этом в пятницу заявил журналист ВГТРК Андрей Медведев, напомнив при этом, что Ирак на протяжении последних примерно 200 лет был в руках европейских держав «полуколонией, полуинструментом», но, начиная с революции 1978-1979 годов власти этой страны начали вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

Иран, по словам Андрея Медведева, из объекта большой ближневосточной игры стал ее субъектом, при чем превратился в серьезного игрока.

«Запад ввел санкции — Тегеран справился. Тегеран объявили изгоем — он с персидской дерзостью этим гордится», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Иран создал эффективную армию, а его политическая система успешно работает, напомнил Медведев, отметив также, что Тегерану удалось объединить вокруг себя шиитские территории Афганистана, Ирана, Сирии, Ливана и Йемена. При этом, журналист напомнил о том, какую роль сыграл Иран в борьбе против терроризма в Сирии.

«Так что убийство Сулеймани это чуть больше, чем просто политическое убийство. Это, для иранского руководства, покушение на право Тегерана быть самостоятельным игроком в регионе. И ответ точно будет. Не факт, что сразу, но персы народ, мыслящий категориями — десятилетия, века. И ответ может случиться в Йемене, в Ливане», — добавил Медведев.

Ранее в пятницу Пентагон подтвердил, что иранский генерал Касим Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. Как отмечалось, ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа.

Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани, заявил журналист Медведев

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Автор: Александр Люблинский
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