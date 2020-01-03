Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани, заявил журналист Медведев

Иранские власти не оставят безответным совершенное Соединенными Штатами убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касима Сулеймани.

Об этом в пятницу заявил журналист ВГТРК Андрей Медведев, напомнив при этом, что Ирак на протяжении последних примерно 200 лет был в руках европейских держав «полуколонией, полуинструментом», но, начиная с революции 1978-1979 годов власти этой страны начали вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

Иран, по словам Андрея Медведева, из объекта большой ближневосточной игры стал ее субъектом, при чем превратился в серьезного игрока.

«Запад ввел санкции — Тегеран справился. Тегеран объявили изгоем — он с персидской дерзостью этим гордится», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Иран создал эффективную армию, а его политическая система успешно работает, напомнил Медведев, отметив также, что Тегерану удалось объединить вокруг себя шиитские территории Афганистана, Ирана, Сирии, Ливана и Йемена. При этом, журналист напомнил о том, какую роль сыграл Иран в борьбе против терроризма в Сирии.

«Так что убийство Сулеймани это чуть больше, чем просто политическое убийство. Это, для иранского руководства, покушение на право Тегерана быть самостоятельным игроком в регионе. И ответ точно будет. Не факт, что сразу, но персы народ, мыслящий категориями — десятилетия, века. И ответ может случиться в Йемене, в Ливане», — добавил Медведев.

Ранее в пятницу Пентагон подтвердил, что иранский генерал Касим Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. Как отмечалось, ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа.