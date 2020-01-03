- Минобороны РФ назвало неоспоримыми личные заслуги Сулеймани в борьбе с ИГ*

Российское Министерство обороны заявило, что убитый в Багдаде в результате ракетного удара США генерал Касим Сулеймани – командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, был грамотным военным руководителем и обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием на Ближнем Востоке.

Именно под прямым руководством Касима Сулеймани, напомнили в военном ведомстве, задолго до того, как США создали так называемую «международную коалицию», в Сирии и Ираке было организовано вооруженное сопротивление запрещенным в России террористическим группипровкам ИГ* и «Аль-Каида».

«Его (Сулеймани) личные заслуги в борьбе с ИГ* на территории Сирии неоспоримы», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что недальновидные шаги американцев, которые привели к убийству генерала Сулеймани, ведут к тому, что в ближневосточном регионе произойдет резкая эскалация военно-политической обстановки, а также повлекут серьезные негативные последствия для международной безопасности.

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