В «прекрасной России будущего» Навального не будет оливье

Рассуждения Алексея Навального о вероятном «проигрыше» партии власти «оппозиционным партиям» говорят о том, что блогер и его единомышленники осознают свою политическую бесперспективность. Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил политолог Армен Гаспарян.

Ранее Навальный раскритиковал традиционное новогоднее блюдо — салат оливье,— а затем заявил, что он и его соратники могут победить на выборах, если создадут «нормальные партии», а в России будут «нормальные выборы».

Гаспарян, комментируя высказывание блогера, отметил, что тот обидел своих партнеров по политическому бизнесу, за которыми стоят официально зарегистрированные в РФ партии, признав, что считает их силы несостоятельными. Публицист также заметил, что в последние годы в России нет проблем с допуском партий на выборы.

«Навальный намекает "электорату", что "я не в отпуске", что "донаты нужны мне на борьбу" и что "в Новый год я думаю о прекрасной России будущего", хотя не очень понятно, причем здесь новогодний салат оливье», — отметил собеседник издания.

Политолог указал на нелепые и бессмысленные попытки либерала бороться с «советскими пережитками». Навальный противопоставляет себя этим российскому обществу, и получается это у него так же, как с выборами, отметил Гаспарян.

«Вторым моментом у Навального выступает традиционная "вампука" либеральной "оппозиции", которая исполняется в нашей стране в течение 25 лет», — объяснил эксперт.

Такая «вампука» выражается в разговорах «дайте нам нормальные выборы, и мы там достойно выступим и победим», При этом общее число сторонников Навального за последнее время сильно сократилось, отметил Гаспарян.

В России зарегистрировано огромное множество партий, подчеркнул политолог. Проблема в том, выборная технология Навальному и сотоварищам не интересна. В качестве примера Гаспарян привел выборы в Мосгордуму. Очевидно, что таким образом Навальный и его соратники отчитывались перед зарубежными спонсорами.